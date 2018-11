Rządowy projekt Sejm uchwalił 9 listopada br. Wtedy za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 389 posłów, przeciw było 21, nikt nie wstrzymała się od głosu.

We wtorek przedstawiciele MON i Sztabu Generalnego przekonywali senatorów zasiadających w komisji Obrony Narodowej do przyjęcia rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Jak wyjaśnił senatorom wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz, potrzeba nowelizacji i wydłużenie okresu planowania przy określaniu szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP są konieczne, by dostosować cykl planowania do potrzeb długookresowych inwestycji oraz do systemu planowania przyjętego w NATO.

Ma to związek z koniecznością zachowania spójności pomiędzy rozwiązaniami - narodowymi i Paktu Północnoatlantyckiego. Wiąże się też z naszymi zobowiązaniami wobec Sojuszu dot. udostępniania na jego rzecz wybranych sił i formacji wojskowych, a także zdolności operacyjnych naszego wojska. Obecnie okres planistyczny NATO obejmujący polskie zobowiązania obejmuje lata 2018-2032, a więc perspektywę 15-letnią.

Główną zmianą rządowej nowelizacji jest wydłużenie okresu planistycznego w zakresie rozwoju i modernizacji technicznej armii właśnie z 10 do 15 lat. Obecnie obowiązujące kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 zostały przyjęte przez resort w maju 2018 r. Kolejne, już na lata 2021-2035, powinny zostać przyjęte w 2020 r. Wtedy też powstanie kolejny program rozwoju Sił Zbrojnych obejmujący także perspektywę 15-letnią. Zdaniem wiceszefa MON obowiązujące obecnie szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej będą dalej obowiązywać i będą mogły być zmieniane z zachowaniem perspektywy 10-letniej, do czasu określenia kolejnych, nowych kierunków.

Skurkiewicz zaznaczył też, że Strategiczny Przegląd Obronny wskazał, że obecny 10-letni okres planistyczny jest niewystarczający w przypadku pozyskiwania nowoczesnych technologii obronnych i zaawansowanych systemów uzbrojenia. Jako przykład podał przyszłe pozyskanie nowoczesnych samolotów bojowych, które mają być następcą samolotów F-16. Nowelizacja zdaniem resortu obrony przyczyni się do poprawy stabilności planowania i zabezpieczenia środków na realizacje tak kosztownych i wieloletnich programów modernizacyjnych.

Dotychczas szczegółowe kierunki rozwoju sił zbrojnych są określane na 10 lat. Są one podstawą programu rozwoju sił zbrojnych i planu modernizacji technicznej. Zgodnie z projektem nowelizacji Rada Ministrów co cztery lata określa - po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej - szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Szczegółowe kierunki mają być wytyczane na podstawie określanych przez prezydenta głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa, a także na podstawie zobowiązań sojuszniczych.

Na początku czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2017-2026. Dokument jest podstawą planu modernizacji technicznej na ten okres i jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk