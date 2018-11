"Zgodnie z projektem, prezes Rady Ministrów będzie mógł przyznawać osobom fizycznym – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne – nagrody specjalne ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Obecnie możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami administracji rządowej, natomiast możliwości takiej nie ma premier" - zaznaczono w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Jak dodano, projekt przewiduje ponadto, że "nagroda specjalna przyznana przez szefa rządu będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie będzie także wliczana do dochodu służącego do ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej".

Nowe rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

W połowie października premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu dodatkowej dotacji Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej w wysokości 15 mln zł. Zaznaczono wówczas, że część tej sumy ma zostać przeznaczona na premie dla zawodników i sztabu szkoleniowego, którzy zdobyli pod koniec września mistrzostwo świata, broniąc tym samym tytułu. Później okazało się, że uniemożliwia to obowiązująca obecnie ustawa.

Minister sportu Witold Bańka w poniedziałek na antenie radia RMF FM zaznaczył, że siatkarze otrzymają trzy miliony złotych. (PAP)