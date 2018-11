PiS i Bezpartyjni Samorządowcy podpisali umowę koalicyjną na Dolnym Śląsku. Porozumienie przewiduje, że Bezpartyjni wskażą kandydata na marszałka województwa, ma nim pozostać Cezary Przybylski. Dwóch wicemarszałków ma mieć PiS.

"To jest klasyczny przykład korupcji politycznej - oferta finansowa dla kilku tych tzw. miedziowych powiatów Dolnego Śląska, czyli Lubina i Polkowic, może Głogowa. Z drugiej strony była nasza oferta współpracy samorządowej, rozwoju całego regionu. Dziwię się, że cały region będzie musiał płacić za to, że kilka powiatów otrzyma część podatku miedziowego" - powiedział PAP Schetyna.

Lider PO wyraził przy tym pogląd, że gdyby przed wyborami samorządowymi było wiadomo, że Bezpartyjni Samorządowcy porozumieją się z Prawem i Sprawiedliwością, nie otrzymaliby tyle głosów.

"Jeżeli ktoś kiedyś będzie miał jeszcze złudzenia, żeby zagłosować na Bezpartyjnych Samorządowców, to będzie wiedział, że głos oddany na Bezpartyjnych Samorządowców to głos oddany na PiS, a nie na samorząd. I jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał zobaczyć jak wygląda klasyczna korupcja polityczna, to będzie przywoływał ten przykład" - stwierdził lider PO.

Schetyna dodał, że Bezpartyjni Samorządowcy w pierwszej kolejności podjęli negocjacje z PiS, nie z Koalicją Obywatelską. "I tak naprawdę byli zdecydowani na to, żeby negocjować cenę tej koalicji, a nie żeby rozmawiać o programie, podziale kompetencji, pomyśle na województwo" - uważa szef PO.

Jego zdaniem koalicja PiS - Bezpartyjni Samorządowcy nie przetrwa całej pięcioletniej kadencji samorządu. "Mówiłem o tym, żeby (Bezpartyjni Samorządowcy) zapytali jak wyglądały koalicje PiS z LPR czy Samoobroną i jak się kończyły. To jest memento dla tych wszystkich, którzy wierzą, że z PiS, szczególnie jeśli chodzi o samorząd, można się umawiać na współpracę i realizację wspólnych projektów" - powiedział Schetyna.

W tegorocznych wyborach do sejmiku dolnośląskiego Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 6 mandatów i stali się kluczowym ugrupowaniem dla zawarcia koalicji, ponieważ PiS zdobyło 14 mandatów w 36-osobowym sejmiku, a Koalicja Obywatelska ma 13 radnych. Pozostałe mandaty przypadły: KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska - 2 i PSL - 1.