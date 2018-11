Podczas ostatniego posiedzenia Sejm uchwalił 27 ustaw. Podsumowujemy najważniejsze zmiany.

E-dowody od marca 2019 roku

Posłowie zdecydowali o uchwaleniu zmian w ustawie o dowodach osobistych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią od marca przyszłego roku wydawanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów. „Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość obywatela, będzie też służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzać obecność w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Nowe dowody osobiste będą wydawane od marca 2019 r. Proces wymiany został rozłożony na okres 10 lat i potrwa do 2029 r.

Kształcenie zawodowe na nowych zasadach

Warunkiem ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe będzie przystąpienie do egzaminu zawodowego lub czeladniczego. To zmiana w prawie oświatowym, o której na ostatnim posiedzeniu zdecydował Sejm. Obecnie egzamin zawodowy nie jest obowiązkowy - jak podaje resort edukacji, przystępuje do niego np. tylko 45 proc. uczniów kończących technika. Do procedowanego pomysłu odniosła się także minister edukacji Anna Zalewska. W wypowiedzi dla PAP mówiła, że zmiana ma na celu powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. "Pierwszy raz tak realnie wiążemy edukację z rynkiem pracy. Młody człowiek będzie u pracodawcy, a pracodawca będzie w szkole" – wskazała.

Ciąg dalszy ułatwień dla firm: pakiet MSP

Zmiana statusu małego podatnika i możliwość wpisania pracy małżonka w koszty uzyskania przychodów to tylko część zmian tworzących tzw. pakiet MSP, za którego przyjęciem opowiedział się Sejm. Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie statusu "małego podatnika" w PIT i CIT, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro).Na korzyść wierzycieli zmieni się także termin uprawniający do skorzystania z ulgi za złe długi w VAT.

Więcej władzy w rękach KAS

To kolejna poprawka w ustawie o KAS. Nowe przepisy zapewniają funkcjonariuszom szerszy dostęp do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań. Odtąd skarbówka będzie mogła pozyskiwać informacje o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych. Ustawa doprecyzowuje przepisy odnoszące się do możliwości korzystania przez KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych.

Dobrowolne szczepienia? Sejm odrzucił ustawę

Antyszczepionkowcy przegrali batalię o dobrowolność szczepień. Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy przewidujący zniesienie obowiązku niektórych szczepień.

Parlament przyjął, prezydent podpisał. 12 listopada dniem wolnym od pracy

To już jest pewne. Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018. Autorzy ustawy przypomnieli, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień pozwoli Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do trzech dni - od 10 do 12 listopada.

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Sejm uchwalił nowelizację przepisów podatkowych wprowadzając do nich ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych. Zgodnie z ustawą z nowej ulgi będą mogli skorzystać płatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej, płacący 19 proc. liniową stawkę podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Cięcia za nieparlamentarne wypowiedzi. Kary dla Petru, Tarczyńskiego i Nitrasa

Prezydium Sejmu za nieparlamentarne wypowiedzi ukarało Ryszard Petru (Liberalno-Społeczni) obniżeniem o połowę uposażenia poselskiego przez trzy miesiące, Dominik Tarczyński (PiS) i Sławomir Nitras (PO) będą mieć obniżone uposażenie przez miesiąc.

