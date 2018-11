Wałbrzych: Sąd chce przekazania sprawy sędziego, który kradł sprzęt elektroniczny

Wałbrzyski sąd złożył do Sądu Najwyższego wniosek o przekazanie poza rejon Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sprawy sędziego Roberta W., który został oskarżony o kradzieże sprzętu elektronicznego w sklepach. Do przestępstw doszło w lutym 2017 r.