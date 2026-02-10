Internet na pokładzie samolotu oferuje coraz więcej linii lotniczych. Wifi dostępne jest m.in. liniach KLM, Lufthansa, Air Canada, Aeroflot, Iberia, Quatar Airways. Zwykle dostęp do sieci jest płatny, ale coraz więcej linii oferuje usługę za darmo. Do przewoźników z dostępem do internetu wkrótce ma dołączyć LOT. Jak dowiedział się DGP, w marcu usługa powinna być dostępna w pierwszym Dreamlinerze, czyli szerokokadłubowym boeingu 787. Chodzi o większą maszynę 787 – 9, która przechodzi przegląd w Rzeszowie. W kolejnych miesiącach usługa będzie udostępniana w następnych „dziewiątkach”. Odpowiednie urządzenia mają być instalowane wraz wykonaniem przeglądów. Od przyszłego roku wifi ma się też pojawiać w mniejszych Dreamlinerach, czyli boeingach 787 -8. Udostępnienie usługi w tym maszynach będzie możliwe po wykonaniu tzw. retrofitu, czyli przearanżowaniu wnętrza. Operacja będzie przeprowadzana sukcesywnie w kolejnych maszynach przez cały 2027 rok.

Czy za dostęp do wifi w samolocie trzeba będzie płacić?

Jak dowiedział się DGP, internet w Dreamlinerach ma być darmowy dla często latających pasażerów. Pozostali będą płacić za usługę.

Jak informuje Izabela Leszczyńska, dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience w PLL LOT, wifi będzie też dostępne w średniodystansowych airbusach A220, które będą dostarczane od pierwszej połowy 2027 r. do 2031 r. LOT na razie zamówił 40 takich maszyn.

Teraz trwają też rozmowy na temat montażu odpowiednich instalacji umożliwiających dostęp do wi-fi także w nowych średniodystansowych boeingach 737 MAX. W tym roku ma być dostarczonych 13 takich maszyn. Już dotarło sześć z nich.

Nowe wnętrze samolotów typu boeing

W „maksach” pasażerowie mogą zaś zobaczyć całkiem nowe wnętrze, które zostało zaprojektowane według specjalnego zamówienia LOT-u. Projekt kabiny pasażerskiej opracowała brytyjska agencja Tangerine, specjalizująca się w projektowaniu wnętrz samolotów. Nowa stylistyka ma czerpać inspiracje z polskiego krajobrazu. W kolorystyce oprócz charakterystycznego dla przewoźnika koloru granatowego dominuje też barwa bursztynu i miedzi. W kabinie pasażerskiej mocno wyeksponowany jest też żuraw, który wyróżnia się w logo LOT-u. Podobna stylistyka sukcesywnie ma się pojawiać w Dreamlinerach 787-8, które będą przechodzić retrofit w przyszłym roku. Przy okazji zmieni się także układ foteli w klasie biznes. Zamiast siedzeń rozkładanych do płaskich łóżek ulokowanych wzdłuż ścian samolotu pojawią się fotele montowane na ukos, które zapewnią więcej intymności.

Podobny charakter wnętrz zobaczymy w zamówionych airbusach A220. W tym samym duchu zaprojektowano także saloniki biznesowe LOT-u – Mazurek i Polonez na Lotnisku Chopina oraz nowo otwarty w porcie Chicago O’Hare. Zostały one nagrodzone m.in. przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.