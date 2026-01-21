Mniej pieniędzy na żywienie szpitalne

Ministerstwo Zdrowia zakończyło pilotaż programu „Dobry posiłek”, co spowodowało obniżenie stawki żywieniowej dla szpitali o 4,50 zł. Chociaż wprowadzono obowiązkowy standard żywieniowy, to szpitale borykają się z problemem finansowania wysokiej jakości posiłków dla pacjentów. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustaliła nowe stawki, lecz wciąż budzą one obawy o powrót do gorszej jakości żywienia.

Nowe związki rozwojowe w miastach

Nowa Strategia Rozwoju Polski do 2035 r. zakłada stworzenie związków rozwojowych między miastami średniej wielkości i powiązanymi z nimi gminami, co ma wzmocnić zrównoważony rozwój kraju. Pomimo dobrych założeń, eksperci i samorządy mają wątpliwości co do formy i skuteczności tej współpracy, obawiając się ograniczeń dla jednostek peryferyjnych oraz wprowadzenia dodatkowego poziomu samorządu terytorialnego.

Dyskusje nad zniesieniem dwukadencyjności w samorządach

Pomysł PSL, aby znieść dwukadencyjność w samorządach, utknął w miejscu, a jego realizacja zależy od wsparcia innych ugrupowań parlamentarnych. Zmiana przepisów miałaby ogromny wpływ na polityczną sytuację w wielu gminach, co rodzi zarówno poparcie, jak i sprzeciw wśród różnych środowisk politycznych. Dyskusje za i przeciw są ożywione, a wynik głosowania pozostaje niepewny.