Dotychczas największa grupa w PE, Europejska Partia Ludowa (EPL), była za tym, aby dalej prowadzić w PE proces ratyfikacji umowy (głosowanie w komisji miało odbyć się 27 stycznia), jednak – jak przekazało źródło w PE – zmieniła zdanie. "EPL popiera umowę handlową UE–USA, ale biorąc pod uwagę groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii, jej zatwierdzenie nie jest na tym etapie możliwe. Należy wstrzymać cła na produkty amerykańskie w wysokości 0 proc." – napisał w weekend na platformie X lider tej grupy, niemiecki europoseł Manfred Weber.

Parlament Europejski: kolejne grupy przeciwko ratyfikacji

Z informacji PAP wynika, że również dwie inne grupy chcą wstrzymać proces ratyfikacji umowy – Socjaliści i Demokraci (S&D) oraz grupa Odnowić Europę. W efekcie, bez poparcia tych trzech grup, umowa nie uzyska większości w PE. "Musimy działać teraz: zawiesić negocjacje w sprawie umowy handlowej między UE i USA (...). UE nie ulegnie zastraszaniu" – napisała z kolei na X liderka S&D, hiszpańska europosłanka Iratxe Garcia Perez. Jak dowiedziała się PAP, w środę w Strasburgu ma odbyć się spotkanie grup politycznych w tej sprawie.