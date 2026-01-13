Projekt o statusie osoby najbliższej

Propozycja regulacji związków partnerskich, która zakłada nowe rozwiązania prawne, wzbudza liczne wątpliwości Krajowej Rady Notarialnej. Kluczowe kwestie, takie jak forma aktu notarialnego czy procedura zawierania umów, wymagają doprecyzowania, a niejasności mogą prowadzić do komplikacji prawnych i praktycznych.

System kaucyjny

Odkąd system kaucyjny został uruchomiony w październiku 2025 roku, stał się przedmiotem wielu dyskusji. Mimo imponującego wzrostu zwrotów opakowań system napotyka na wyzwania, takie jak brak centralnego systemu rozliczeniowego i logistyka dla małych sklepów. Czy system poradzi sobie z rosnącymi oczekiwaniami i trudnościami?

Przemysł energochłonny

Przemysł energochłonny wyraża niezadowolenie z rosnących kosztów związanych z systemem handlu emisjami CO2 i domaga się wyraźniejszych działań chroniących jego konkurencyjność. Podczas gdy mechanizm CBAM ma na celu ochronę unijnego przemysłu, nadal nie wiadomo, jak skutecznie zadziała ani czy przyczyni się do pożądanej transformacji przemysłowej.