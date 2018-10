Koalicja Obywatelska, utworzona przez PO i Nowoczesną osiągnęła poparcie na poziomie 34,33 proc. i 13 mandatów - wynika z informacji opublikowanych w poniedziałek przez PKW. Zaraz za Koalicją jest PiS z poparciem na poziomie 26,06 proc. PiS weźmie 10 mandatów w radzie.

Kolejne ugrupowanie, które weszło do rady, to Bezpartyjni urzędującego prezydenta Piotra Krzystka, który powalczy o fotel prezydenta Szczecina w drugiej turze wyborów. Bezpartyjni wprowadzą do rady 8 przedstawicieli.

Do rady miasta nie weszło SLD Lewica Razem z poparciem 7,32 proc., Szczeciński Ruch Miejski 2,99 proc., Koalicja Antysystemowa 2,57 proc. i Stowarzyszenie "Serce" 0,20 proc.

Frekwencja w stolicy Pomorza Zachodniego osiągnęła poziom 52,15 proc.

W szczecińskiej radzie miasta zasiada obecnie 31 radnych. Najliczniejszy jest klub radnych PiS, który zrzesza 10 radnych, PO ma 9 radnych, a Bezpartyjni 8. Radnych niezrzeszonych jest czterech. W obecnej radzie miasta tzw. nieformalną koalicję tworzą radni PiS i Bezpartyjni. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński