Kornel Morawiecki: Inaczej oceniam wybory niż mój syn. Wynik PiS to pyrrusowe zwycięstwo

Facebook 0

Wykop 0

Tweet

Szef Wolnych i Solidarnych powiedział, że jego ocena wyborów jest inna niż ta, którą przedstawił jego syn – premier Mateusz Morawiecki.źródło: PAP

autor zdjęcia: Tomasz Gzell

Ten wynik wyborczy to dla PiS pyrrusowe zwycięstwo; w dużym stopniu to zwycięstwo pieniądza nad solidarnością – ocenił w poniedziałek we Wrocławiu przewodniczący partii Wolni i Solidarni Kornel Morawiecki.