Będziemy musieli ciężko pracować w ciągu kolejnego roku - kwitował wygrana lider Jarosław Kaczyński. Poprosił na scenę premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślał, że to jeden z najlepszych wyników zwycięskiej partii w historii wyborów samorządowych. Także obecni politycy wypowiadali się w ten sposób. - To historyczny najlepszy wynik PiS w wyborach samorządowych - mówi minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. - To dobry wynik - komentuje poseł Jan Mosiński. Nastrój w siedzibie PiS był dobry ale daleki od entuzjazmu. Dwa pozostałe cele nie zostały zrealizowane. - Wszystko co powyżej 10 procent różnicy od Schetyny to sukces - mówił jeden z polityków PIS jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Tymczasem PIS od KO dzieli siedem punktów procentowych. Dlatego można było także usłyszeć, że wynik jest słaby. Kolejna kwestia to dobry wynik PSLu, który był głównym celem PiS w tej kampanii.- Nie udało się zepchnąć PSL w okolice 10 procent blisko progu - zauważa osoba zbliżona do PiS.

Mimo zwycięstwa PiS czeka teraz okres podsumowań a może i rozliczeń. Prezes partii mówił o ciosach jaki spadły na. PIS przed wyborami i ujęły partii poparcie. Z rozmów z politykami PiS wynika, że chodzi o decyzję TSUE, nagłośnioną przez PSL informację o zakazie importu mięsa do USA. Możliwe że zaczną się także porachunki wewnętrzne. -

Gdyby nie Zbigniew Ziobro to byłyby dwa punkty więcej--mówi osoba zbliżona do PiS. Chodzi w wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawi pytań prejudycjalnych, które wywołało oskarżenia opozycji o dążenie do Polexitu.

Na pewno PiS ma niedosyt jeśli chodzi o wyniki w miastach. Wygrana w pierwszej turze w Warszawie czy Wrocławiu kandydatów KO był dla PiS zaskoczeniem. Dlatego entuzjazm wywołał wynik Kacpra Płażyńskiego. Gdy na telebimie ukazała się jego wynik rozległy się brawa i okrzyki "Brawo Kacper". Zadowolenie było też słuchać, gdy okazało się jednak Małgorzata Wassermann ma solidny wynik