Z danych na sobotę wynika, że w Warszawie do rejestru wyborców dopisało się 27 597 osób - przekazał Milczarczyk. W czwartek liczba ta wynosiła 25 443 tysięcy.

Jak podawał wcześniej urząd miasta, do wtorku dopisało się 15 785 osób i już wtedy ta ilość stanowiła ponad trzykrotność liczby osób dopisanych przed wyborami samorządowymi w 2014 r. "Podczas tamtych wyborów dopisały się 4354 osoby. Tutaj już mamy zdecydowanie, kilkukrotnie większą liczbę" - zaznaczał rzecznik stołecznego ratusza.

Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców składa się w urzędzie gminy; powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, pisemną deklarację, w której podaje on swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Polski. Stałe zamieszkanie oznacza, że stale przebywa się w określonej miejscowości pod konkretnym adresem z zamiarem przebywania w tym miejscu w przyszłości.

Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do jakiego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Trzeba jednak pamiętać, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję w tej sprawie w terminie 3 dni. Stąd też wskazane jest, aby złożenie wniosku nie nastąpiło w przeddzień wyborów.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Dwa tygodnie później, 4 listopada przeprowadzona zostanie druga tura głosowania tam, gdzie w pierwszej nie zostanie wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy otrzymali najlepszy wynik. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk