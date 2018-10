Jak przekazał PAP Damian Janus z biura prasowego świętokrzyskiej policji, do wypadku doszło przed godz. 16 między miejscowościami Jaworznia i Chęciny. "Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem dostawczym marki Iveco najechał na tył poprzedzającej go ciężarówki, którą kierował 51-latek. W wyniku tego zderzenia uderzył on w tył następnego pojazdu ciężarowego, którym kierował 55-latek" – relacjonował Janus.

Jak dodał, w wypadku zginął 23-letni kierowca Iveco – prawdopodobnie był to obywatel Rumunii.

Przez kilka godzin droga w kierunku Krakowa była całkowicie zablokowana. Wprowadzono tam objazdy drogami lokalnymi. Przed godz. 21 dyżurny z Punktu Informacji Drogowej kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował PAP, że droga została odblokowana.(PAP)

autor: Piotr Grabski