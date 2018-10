Prezes PiS powiedział, że ma "odpowiedź dla tych, którzy ciągle oszukiwali i dalej oszukują". "Oszukiwali społeczeństwo, zapowiadając wspaniały rozkwit i przysięgając, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego. Nie było rozkwitu, za to podniesienie było, w niektórych wypadkach na wsi o 12 lat dla kobiet" - podkreślił.

"Dochodzi do tego, że dzisiaj w +Super Ekspresie+ możemy przeczytać, że to myśmy chcieli ten wiek dla rolników podwyższyć, a PSL obniżył. (...) To jest bezczelne oszustwo. Ale twierdzenie, że te wydarzenia, które miały ostatnio miejsce, tzn. ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ma coś wspólnego z wyprowadzaniem Polski z UE to jest dokładnie takie samo oszustwo, bezczelne oszustwo" - oświadczył lider PiS.

Jak zauważył, Porozumienie Centrum "było pierwszą partią polską, która powiedziała, że Polska może wejść do EWG, bo wtedy nie było jeszcze nawet UE, i do NATO". "Później walczyliśmy o wejście do UE w referendum, sam objechałem cały kraj i oczywiście inni politycy PiS (...) robili to samo" - zaznaczył Kaczyński.

"I tak jest w dalszym ciągu. My nie widzimy miejsca Polski gdzie indziej, niż w UE, bo po prostu takiego miejsca w Europie dzisiaj nie ma. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, po prostu nie ma. Ale pewne sprawy muszą być wyjaśnione, są wyjaśnione w innych krajach" - podkreślił lider PiS.

Dodał, że "dokładnie ten sam problem" został wyjaśniony w kilku orzeczeniach niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. "Nie ma żadnych powodów, żebyśmy my tego nie wyjaśniali" - podkreślił.

Kaczyński zadeklarował, że poparcie PiS w wyborach samorządowych ma obecny prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. "Jestem przekonany, że wybór pana prezydenta na kolejną, dłuższą kadencję (...), że wybór tych doświadczonych radnych, którzy już stanowili dobry, zwarty zespół pracujący dla miasta, to będzie coś, co wzmocni Zamość, wzmocni Zamojszczyznę, wzmocni ziemię lubelską" - powiedział.

Wskazał, że w woj. lubelskim PKB na jednego mieszkańca jest mniejsze niż połowa średniej UE. "Więc jest naprawdę dużo do zrobienia, ale trzeba wierzyć, że to można zrobić. Pamiętajcie państwo, że PiS było zawsze przeciwko polityce metropolitalnej, było zawsze za zrównoważonym rozwojem, za wyrównywaniem różnic. I tak będzie dalej" - mówił Kaczyński.