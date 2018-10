Warszawa: Protest Straży Ochrony Kolei przed siedzibą MSWiA

Strażnicy Ochrony Kolei (SOK) chcą podlegać MSWiA zamiast strukturze zarządcy infrastruktury kolejowej. O to funkcjonariusze SOK apelowali we wtorek przed siedzibą MSWiA w Warszawie. Złożyli również w tej sprawie petycję do szefa resortu Joachima Brudzińskiego.