Turcja: Do 22 wzrosła liczba zabitych w wypadku ciężarówki z migrantami

Do 22 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wypadku drogowego, do którego doszło w niedzielę rano na zachodzie Turcji - poinformowały tureckie media. Trzynaście osób odniosło obrażenia i zostało przewiezionych do szpitala.