Reprezentujący sztab kandydata Zjednoczonej Prawicy, Sebastian Kaleta podkreślił w piątek na konferencji prasowej, że od kilku miesięcy dochodzi do zakłócania spotkań Patryka Jakiego z mieszkańcami stolicy. W jego ocenie odpowiedzialni za to są zwolennicy polityczni Rafała Trzaskowskiego.

"Jest to nieakceptowalne, ponieważ narusza wszelkie zasady demokratyczne. Partia, która mieni się demokratyczną i obywatelską powinna natychmiast zareagować i odciąć się od tych zachowań" - mówił Kaleta.

"Wzywamy Rafała Trzaskowskiego, by przestał używać retoryki agresji, ponieważ mówiąc na przykład o walce z rządem (...) można powiedzieć, że wręcz zachęca do takich postaw na ulicach. My konsekwentnie chcemy docierać do warszawiaków, ale nie damy się zastraszyć gangsterskimi chwytami, które stosują na ulicach zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Dlatego apelujemy do niego, by dzisiaj przed warszawską debatą w sposób jasny, klarowny i zdecydowany odciął się od tych osób, które atakują przeciwników politycznych na ulicach" - oświadczył polityk.

"Nie możemy dopuścić do zwiększającej się agresji na ulicach Warszawy. My chcemy o Warszawie rozmawiać, a nie się o nią bić, jak robi to Rafał Trzaskowski w swoich słowach używając wręcz przemocowej retoryki" - dodał Kaleta.

Nawiązując do hasła wyborczego Trzaskowskiego "Warszawa dla wszystkich", Kaleta zastanawiał się "czy, jeśli Rafał Trzaskowski przez kilka miesięcy nie reagował na akty agresji słownej, fizycznej czy innego rodzaju, kierowanej pod kątem przeciwników politycznych, to czy w takim razie +Warszawa dla wszystkich+ oznacza, że jest dla wszystkich - ale jeśli ktoś jest zwolennikiem prawicy to w Warszawie może +dostawać na ulicy+? To jest Warszawa Rafała Trzaskowskiego" - podkreślił.

Podczas konferencji zaprezentowano krótki filmik ukazujący agresywne zachowania osób przychodzących na spotkania z Patrykiem Jakim. (PAP)

autor: Edyta Roś