Jakubiak w czwartek na konferencji prasowej zorganizowanej w Wilanowie, zauważył, że w dzielnicy słabo rozwinięta jest komunikacja miejska. "Gdyby nie autobusy, to mieszkańcy skazani byliby tylko i wyłącznie na komunikację własną. Albo na autostopa, albo na własne samochody i tyle" - zaznaczył.

Kandydat Kukiz'15 podkreślił, że wszyscy kandydaci, którzy startują na prezydenta miasta, "mówią o tym problemie, ale nie widzą rozwiązania". "Sądzę, że jednak doprowadzenie torowiska i torów tramwajowych oraz tramwaju do Wilanowa, połączyłoby to miasto z Warszawą" - oświadczył Jakubiak.

"Cieszymy się bardzo, że Wilanów jest w granicach Warszawy, ale nie jest w żaden sposób skomunikowany. Budujemy na obrzeżach Warszawy kolejne miasta, które są przyłączane do Warszawy nie dbając o to, czy one mają komunikację, czy też nie mają komunikacji" - mówił kandydat Kukiz'15.

Kandydatka Kukiz'15 do Rady Miasta z Wilanowa Lidia Sankowska-Grabczuk zwróciła uwagę, że w Wilanowie jest coraz więcej nowych budynków, natomiast brakuje miejsc parkingowych. "Zupełnie nie ma u nas gdzie parkować. Mamy wszędzie budynki, mamy wszędzie słupki, a nie ma gdzie się zatrzymać" - zaznaczyła.

Dodała, że zaniedbana jest też infrastruktura dla dzieci. "Miasteczko Wilanów jest młodą dzielnicą, mamy dużo dzieci, a mało żłobków, mamy tylko jedno liceum, mało szkół podstawowych, to też jest duży problem, nad którym trzeba wspólnie popracować" - mówiła Sankowska-Grabczuk. (PAP)

