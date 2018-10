Do wypadku doszło we wrześniu 2017 r. Podczas oczyszczania przepompowni ścieków dwaj pracownicy zatruli się siarkowodorem, w wyniku czego jeden z nich zmarł, a drugi trafił do szpitala.

"Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy – na który składają się przede wszystkim wyniki czynności prowadzonych na miejscu zdarzenia, wyniki sekcji zwłok, dokumentacja lekarska i z UG w Solcu-Zdroju, opinie biegłych, a w szczególności opinia dotycząca BHP czy wreszcie zeznania świadków – pozwolił na ustalenie, że odpowiedzialność za to zdarzenie ponoszą przełożeni pokrzywdzonych pracowników" – poinformował w czwartkowym komunikacie rzecznik prasowy kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz.

Henrykowi P. – bezpośredniemu przełożonemu pokrzywdzonych i brygadziście w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju oraz Arturowi C. – zastępcy wójta, który nadzorował pracę tego referatu, prokurator postawił zarzuty związane z niedopełnieniem obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nieumyślnym doprowadzeniem do śmierci jednego z pokrzywdzonych oraz do nieumyślnego spowodowania u drugiego z nich choroby realnie zagrażającej życiu i narażenia go przez to na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

"W przypadku Artura C. zarzut ten dodatkowo dotyczy niedopełnienia obowiązków jako funkcjonariusza publicznego" – dodał Prokopowicz.

Podejrzani nie przyznali się do winy. Grozi im 5 lat więzienia. (PAP)

Autor: Piotr Grabski