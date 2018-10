"Uważam, że nie może być sytuacji, w której część mieszkańców korzysta z pewnych dobrodziejstw, a część nie" - powiedział w czwartek dziennikarzom Majchrowski. "W mojej ocenie mieszkańcy powinni być traktowani jednakowo: i ci, którzy mają obecnie użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa i ci, którzy mają je na gruntach gminy, dlatego na najbliższe posiedzenie Rady Miasta skierowałem projekt uchwały w tej sprawie" – poinformował.

W piątek wchodzi w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Od 1 stycznia użytkownicy staną się ich właścicielami i będą mieli obowiązek przez 20 lat ponosić opłaty roczne. Jeśli zdecydują się zapłacić całą kwotę jednorazowo będą im przysługiwać bonifikaty – najwyższa 60- procentowa w 2019 r. Co roku bonifikata będzie maleć o 10 proc.

Rozwiązanie to zgodnie z ustawą ma dotyczyć tylko gruntów należących do Skarb Państwa. Samorządy mogą same zdecydować, czy takie zasady będą stosować także w odniesieniu do właścicieli mieszkań wybudowanych na działkach należących do gminy.

Jak mówił Majchrowski ok. 50 tys. krakowian ma mieszkania na gruntach Skarbu Państwa, a ok. 80 tys. na gruntach gminy. Do tej pory z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste do budżetu Krakowa wpływało rocznie ok. 20 mln zł.

Wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od wartości nieruchomości, a ta jest różna w zależności m.in. od wielkości działki i atrakcyjności jej położenia.

Obecnie – jak podkreślają urzędnicy - trudno przesądzić, ile osób będzie chciało uiścić opłaty z góry i skorzystać z bonifikaty. "Najbliższe trzy miesiące to będzie dla mieszkańców czas na zastanowienie i przygotowanie finansowe na możliwość skorzystania z tych bonifikat" – mówił dyrektor Wydziału Skarbu Miasta Marta Witkowicz.

Prezydent Majchrowski powiedział, że choć teraz każda decyzja jest rozpatrywana w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych, jego decyzja o skierowaniu projektu uchwały pod obrady i moment jej podjęcia "wynika z tego, że ustawa wchodzi w życie jutro".(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba