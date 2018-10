Podczas czwartkowego briefingu prasowego w Sejmie Horała odniósł się do artykułu zamieszczonego w czwartkowym wydaniu "Super Expressu", który dotarł do pisma wysokich rangą urzędników resortu finansów z 4 marca 2015 r. Z dokumentu, do którego dotarła gazeta wynika, że ówczesny szef ministerstwa Mateusz Szczurek nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT.

Zdaniem Horały notatka opublikowana przez gazetę jest "twardym, konkretnym dowodem na to, że podczas rządów Platformy Obywatelskiej nie chciano uszczelniać systemu podatkowego, że dochodziło do krycia działalności mafii vatowskiej". Podkreślił, że notatka przedstawiona przez "SE" to "konkretny dowód na to, że to był efekt świadomej, politycznej decyzji, że była to polityczna decyzja podjęta przez rząd, żeby nie ścigać mafii, nie uszczelniać podatku".

"Robiono skrajnie niewiele w sprawie walki z wyłudzeniami VAT. Luka podatkowa była liczona wtedy rocznie w dziesiątkach miliardów złotych. Jak podał ostatnio resort finansów za firmą PwC, w ciągu ośmiu lat ta dziura wyniosła co najmniej 262 mld zł" - cytuje dziennik komentarz ekonomisty, dr. Mariana Szołuchy z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

"Super Express" informuje, że dotarł do pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w MF. Jak podaje gazeta, jego fragment brzmi: "Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (...) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (...) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (...) o podatku od towarów i usług...".

"Co ciekawe, wiceminister Neneman złagodził treść notatki, +brak zasadności+ poprawiając na +brak szans+" - pisze "Super Express". (PAP)