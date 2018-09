"Tak samo jak lipcu chcemy, żeby delegacje wypowiedziały się w sprawie tego, czy chcą kolejnego wysłuchania Polski, czy nie" - powiedziało we wtorek PAP źródło z austriackiej prezydencji.

We wstępnym porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady ds. Ogólnych, czyli spotkanie ministrów ds. europejskich, jest już punkt zatytułowany: wysłuchanie Polski. Rada ta ma się odbyć 16 października.

Ruch Austriaków budzi zaskoczenie w Brukseli, bo minął dokładnie tydzień od poprzedniego wysłuchania, w czasie którego z możliwości zadawania pytań skorzystało 12 państw członkowskich.

Niektórzy dyplomaci z zachodnioeuropejskich stolic uważają, że austriacka prezydencja chciałaby jak najszybciej przeprowadzić trzecie wysłuchanie, a później zakończyć proces, bo tak naprawdę nie chce się zajmować Polską w kontekście art 7. O takim scenariuszu (skonkludowania procesu w radzie, czyli de facto jego zakończeniu) od dłuższego czasu mówią niektórzy polscy dyplomaci w Brukseli.

Jednak wiele stolic jest temu przeciwnych. Jeden z dyplomatów z zachodniej Europy, z którym rozmawiała PAP, podkreślił, że wysłuchanie w przyszłym miesiącu nie ma sensu, bo minęło za mało czasu od poprzedniego i niewiele się nowego wydarzyło w kontekście praworządności w Polsce.

Polscy dyplomaci z kolei wskazują, że jeśli będzie taka wola stolic, to eksperci z Warszawy oraz minister ds. europejskich Konrad Szymański kolejny raz mogą tłumaczyć zawiłości reformy wymiaru sprawiedliwości. "Jeśli państwa członkowskie uznają, że jest taka potrzeba, to będziemy gotowi. Pytanie, czy jest to zasadne" - powiedział PAP jeden z dyplomatów z naszego kraju rezydujący w Brukseli.

Niewykluczone, że zachodnie stolice będą wolały poczekać i zdecydować o tym, by trzecie wysłuchanie było jednak w listopadzie albo w grudniu. Wówczas będzie już wiadomo, jak polski rząd zareaguje na ewentualne zarządzenie Trybunału Sprawiedliwości ws. zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym.

Z informacji ze źródeł PAP w Brukseli wynika, że niezależnie od tego, czy większość będzie chciała wysłuchania już w przyszłym miesiącu, czy nie, sprawa nie zostanie zakończona. "W tej chwili na pewno nie kończymy" - oświadczył jeden z dyplomatów.

Najbliższe posiedzenie Rady ds. Ogólnych zaplanowane jest na 16 października. Kolejne na 12 listopada oraz 11 grudnia.