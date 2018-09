W sobotę w Rzeszowie odbyła się wojewódzka konwencja samorządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Konwencje poprzedziła konferencja prasowa lidera PSL i kandydatów w najbliższych wyborach.

"Nasz program to jest program prawdziwej chadecji, prawdziwej chrześcijańskiej demokracji, partii ludowej, narodowej. Jesteśmy jedyną formacją w centrum" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że polskim życiu politycznym "jedni skręcili skrajnie w prawo". "Skręcili bardzo niebezpiecznie w prawo. Poszli w nacjonalizm. To widzimy po niektórych osobach na listach PiS" - zauważył prezes PSL.

Natomiast - jego zdaniem - Platforma Obywatelska "skręciła w lewo". "Przyjęcie liberalnej Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej pani (Barbary - PAP) Nowackiej, lewicy liberalnej, lewicy światopoglądowej na swoje listy jest mocnym skrętem w lewo" - ocenił lider ludowców.

Według niego, "głos oddany na PSL to jest gwarancja, że nie będzie żadnej ideologizacji życia w samorządach". "Nie będzie niebezpiecznych skrętów, ani w prawo, ani w lewo. Podstawowym zadaniem PSL w wyborach jest przywrócenie w Polsce braterstwa; zjednoczenie Polaków. Przywrócenie normalności w naszych relacjach sąsiedzkich, międzyludzkich, w rodzinach" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem, polska wspólnota narodowa jest rozbita. "To jest fakt. To nie jest przypuszczenie, to nie jest prognoza. Wspólnota narodowa w Polsce została rozbita. Naród polski jest podzielony. Jeżeli nie dojdzie do zjednoczenia to dojdzie do tragedii" - stwierdził.

Zaapelował, żeby w najbliższych wyborach "postawić na dobrych gospodarzy, którzy dbają o swoją małą ojczyznę". "Nie dopuścić tych, którzy zasiali ziarno nienawiści. Ciężkiej choroby nienawiści na poziomie krajowym. Nie wolno tej choroby wpuścić na Podkarpacie, do Małopolski, na Lubelszczyznę, w żadne miejsce" - zauważył Kosiniak-Kamysz.

Przypomniał, że PSL w wyborach samorządowych będzie startował pod własnym szyldem.

W trakcie konferencji prasowej prezes PSL ogłosił "trójpak drogowy" ludowców; droga-chodnik-ścieżka rowerowa. "Trójpak drogowy ludowców to jest wyzwanie, na które Polskę musi być stać. A po drugie to jest konieczność; dojazd utwardzoną drogą do każdego domostwa jest po prostu potrzebny" - zaznaczył.

Jednocześnie przypomniał, że w okresie rządów PO-PSL w latach 2009-15 dofinansowano "samorządy na kwotę ponad 5 mld zł, co dało 15 tys. kilometrów dróg powiatowych i gminnych wyremontowanych lub wybudowanych".

W trakcie konwencji samorządowej zaprezentowano kandydatów PSL m.in. w wyborach do sejmiku woj. podkarpackiego.

Liderem listy PSL w okręgu obejmującym Rzeszów oraz powiaty: leżajski, łańcucki i rzeszowski jest prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisław Bartman. Dotychczasowy radny sejmiku Wiesław Lada otwiera listę ludowców w okręgu utworzonym z powiatów: dębickiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego. W okręgu nr 3, obejmującym Tarnobrzeg oraz powiaty: kolbuszowski, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski, liderem jest posłanka w latach 1993-97, prawnik i obecna radna wojewódzka Lidia Błądek.

Dyrektor zespołu szkół w Lubaczowie Andrzej Nepelski przewodzi liście w okręgu nr 4, który obejmuje Przemyśl wraz z powiatami: jarosławskim, lubaczowskim, przemyskim i przeworskim. Wieloletni radny sejmiku i ordynator oddziału urologii w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie Dariusz Sobieraj jest liderem listy w okręgu nr 5, obejmującym Krosno oraz powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.

Na listach znaleźli się również m.in. były komendant wojewódzki policji w Rzeszowie i Olsztynie gen. Józef Gdański oraz były komendant wojewódzki PSP w Rzeszowie gen. Bogdan Kuliga.

W podkarpackim 33-osobowym sejmiku rządzi klub radnych PiS, który ma 19 radnych, klub PSL liczy 9 osób, klub PO - 4 osoby, a jeden radny jest niezrzeszony.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br., natomiast druga tura w wyborach na prezydentów, wójtów i burmistrzów zaplanowana jest na 4 listopada br. (PAP)

Autor: Alfred Kyc