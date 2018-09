Martę M. zatrzymali 11 września tego roku funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Szczecinie – poinformowały służby prasowe Prokuratury Krajowej. Prokurator postawił jej zarzuty popełnienia trzech przestępstw.

Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych kobieta m.in. wykonywała polecenia związanego z gangiem pruszkowskim "Słowika", dotyczące przestępczej działalności, koordynowała obrót kokainą w znacznych ilościach i przekazywała członkom grupy informacje o przestępczych działaniach.

Prokurator zarzucił jej także, że podejmowała różne działania po to, aby utrudnić postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę. Chodziło o to, aby "Słowik", Krzysztof O. ps. "Kręcony", Leszek D. ps. "Wańka", Sławomir F., Filip F., Janusz P. ps. "Parasol" oraz Artur R. ps. "Pinokio" uniknęli odpowiedzialności karnej.

M. podejrzana jest także o branie udziału w obrocie znaczną ilością kokainy o wadze co najmniej 1,2 kilograma.

Na wniosek prokuratury szczeciński sąd rejonowy zastosował wobec podejrzanej tymczasowe aresztowanie.

Dotychczas śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie zarzuty usłyszało 71 osób. Wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wśród podejrzanych jest m.in. "Słowik", który jest tymczasowo aresztowany. Prokurator zarzuca mu popełnienie 13 przestępstw. Dotyczą one m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszeń rozbójniczych, rozbojów, pobić, bezprawnego pozbawienia wolności człowieka, a także przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Z. podejrzany jest także o pranie brudnych pieniędzy.

Według śledczych zorganizowana grupa przestępcza, w której był Z. oraz jego konkubina Marta M., działała co najmniej od sierpnia 2013 r. do września 2018 r. m.in. w Warszawie i we Wrocławiu.

Początki sprawy sięgają przełomu stycznia i lutego 2017 r. kiedy zatrzymano 14 osób, w tym kilku członków grupy pruszkowskiej: "Słowika", "Wańkę" i "Parasola". Po odbyciu wieloletnich kar więzienia i opuszczeniu zakładów karnych zajęli się oni popełnianiem przestępstw skarbowych polegających na tzw. oszustwach karuzelowych oraz przestępstw kryminalnych, jak rozboje, wymuszenia rozbójnicze i pobicia.