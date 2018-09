Nasza drużyna zatrzyma PiS, który dąży do tego, aby przejąć samorząd i mieć wpływ na to, co się dzieje w mieście i regionie - mówił w niedzielę w Szczecinie Arkadiusz Marchewka (PO). Koalicja Obywatelska przedstawiła kandydatów w wyborach do rady miasta Szczecina i zachodniopomorskiego sejmiku.