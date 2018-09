Premier przypomniał, że Świebodzin jest trzecim miejscem, które odwiedza w sobotę - wcześniej był w Nowej Soli i Zielonej Górze.

"Wszędzie potrzebujemy zmiany, zmiany w samorządach, dobrej zmiany i zmiany na dobre" - powiedział Morawiecki. "Dobra zmiana musi być na dobre po to, żeby ludzie odetchnęli, którzy w końcu pierwszy raz - w przeciwieństwie do poprzednich tzw. elit - wiedzieli, że teraz mogą w końcu mniej się martwić od pierwszego do pierwszego, że w końcu mają większą szansę na dobrą pracę" - podkreślił. Zauważył, że 7 lat temu bezrobocie w województwie lubuskim wynosiło około 15 proc., a dziś jest dwa razy niższe. "To jest skutek naszych działań" - ocenił premier.

Morawiecki mówił też o potrzebnych mieszkańcom inwestycjach lokalnych. "Na nasz program inwestycyjny - na żłobki, na drogi, na koleje, na dworce (...) to są większe wydatki niż w poprzednich wielu, wielu latach" - zaznaczył. "Te wydatki potrzebują dobrych, skutecznych, wiarygodnych, uczciwych gospodarzy. Takim gospodarzem - wierzę - będzie obecny tutaj pan Tadeusz Janowicz" - powiedział. "Mam nadzieję, że wybierzecie go" - dodał.

"My chcemy Polskę sklejać" - powiedział do zgromadzonych. "Chcemy sklejać Polskę silniejszą rodziną, sprawnym zarządzaniem, szybko rozwijającą się gospodarką, drogami, mostami. To są rzeczy, których ludzie potrzebują, to jest prawdziwe sklejanie Polski" - zaznaczył premier. Jak mówił, przeciwnicy polityczni PiS mają za sobą media: telewizje, radia, gazety, "a my mamy demokratyczną siłę, naszą społeczną siłę i musimy ją wykorzystać" - powiedział. "Nas jest wielu - ich jest garstka" - dodał.

"Musimy tłumaczyć wszystkim, jak dobra jest dobra zmiana, bo dobra zmiana jest czymś najlepszym, co mogło się w Polsce przydarzyć. I wierzę szanowni państwo, że razem z wami, jak będziemy razem tłumaczyć to, na czym te zmiany polegają, to przekonamy ludzi i na te wybory samorządowe, i na wybory parlamentarne, które będą najważniejszymi wyborami od 30 lat. Musimy je wygrać, zwyciężyć. Zwyciężymy" - podkreślił Morawiecki.