May ostrzegła w środę, że w razie załamania się negocjacji z UE w sprawie Brexitu rząd w Londynie może wstrzymać się z decyzją w sprawie wpłaty do budżetu unijnego nieuregulowanych zobowiązań finansowych.

"Nie będziemy wracać do tych obszarów porozumienia o wyjściu (z UE), które są teraz uregulowane, w tym do rozliczenia finansowego" - oznajmił w odpowiedzi rzecznik Komisji Europejskiej na konferencji prasowej w Brukseli.

We wcześniejszej fazie rozmów dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty negocjatorzy obu stron porozumieli się co do zasady dotyczącej istniejących zobowiązań finansowych Londynu wobec UE, które szacowane są na 35-39 mld euro i powinny trafić do budżetu Unii w ramach rozliczeń związanych z Brexitem.

Wcześniej podobne ostrzeżenie pod adresem Brukseli skierował także brytyjski minister ds. Brexitu Dominic Raab, który pod koniec sierpnia mówił w Izbie Lordów, że w przypadku braku porozumienia w sprawie ostatecznej umowy Wielka Brytania może opóźniać lub nawet próbować renegocjować wypłatę zobowiązań podjętych w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020.

Choć Raab nie kwestionował konieczności wypłacenia pieniędzy, to zaznaczył, że w takim scenariuszu "nie jest bezpieczne zakładać", że Zjednoczone Królestwo "wypłaci je w ten sam sposób i w tym samym tempie", jak wcześniej założono.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii Europejskiej 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku. Zgodnie z negocjowanym porozumieniem z UE o okresie przejściowym dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.