Prezes PSL zabrał głos na początku środowych obrad Sejmu. "Składam wniosek o odroczenie posiedzenia, po to, żeby premier Mateusz Morawiecki mógł tutaj przybyć i przedstawić informację na temat gigantycznej wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom" – powiedział Kosiniak-Kamysz.

W tym kontekście przywołał dane MSWiA, z których – jak mówił – wynika, że w 2017 roku "wyprzedano ponad 1000 ha ziemi obcokrajowcom". "To jest dwa razy więcej niż w roku 2015" – dodał, po czym zwrócił się do posłów PiS: "Oskarżaliście nas, że sprzedajemy polską ziemię, szliście do wyborów, mówić, że będziecie ją chronić".

"Wyprzedajecie (ziemię) na niespotykaną do tej pory w historii skalę. PiS jest fałszywym obrońcą polskiej ziemi. PiS jest fałszywym obrońcą polskiego rolnictwa, PiS jest fałszywym obrońcą Polski" – oświadczył lider Stronnictwa.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że wniosek PSL został już formalnie złożony w Sejmie i był omawiany podczas obrad Konwentu Seniorów. "Został przekazany do komisji rolnictwa w celu rozpatrzenia" – dodał Kuchciński. (PAP)

autorka: Marta Rawicz

mkr/ mrr/