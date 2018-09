Według gazety "wygląda na to, że dla emerytów i rencistów nadejdą wreszcie lepsze czasy". "Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdradził +Super Expressowi+, że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów" - czytamy.

Kaczyński w rozmowie z "SE" powiedział, że sprawa dodatku specjalnego dla emerytów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii. Jak zaznaczył, jest jeszcze "zbyt wcześnie" na przedstawienie konkretnych projektów.

"Jednak zapewniam, że środki na to się znajdą, że los emerytów będzie poprawiany" - podkreślił. W ocenie prezesa PiS "to jest bardzo trudna sprawa". "Emerytów i rencistów jest ogromna liczba, przeszło 9 mln. Każda niewielka podwyżka to jest ogromna suma. Ale mimo wszystko będziemy w tym kierunku szli" - dodał Kaczyński.