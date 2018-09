Lider pomorskiego PiS wystąpił podczas konwencji wyborczej kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdyni, posła Marcina Horały.

Śniadek podkreślił, że "Gdynia, tak jak i cała Polska, zasługuje na dobrą zmianę". "Dzięki osobie naszego kandydata mamy szansę tej zmiany dokonać. Po to, żeby to się stało potrzebna jest pełna mobilizacja nas wszystkich, bo racje są po naszej stronie" – zaznaczył.

"I w tej stawce – to chciałbym bardzo mocno podkreślić – nie chodzi tylko o samorządy, o nasze małe ojczyzny. Te wybory to jest początek batalii dużo szerszej, to jest początek walki o Polskę, o Polskę naszych marzeń. Sprawdziliśmy się jako rząd, teraz chcemy się sprawdzać jako samorząd" – podkreślił Śniadek.