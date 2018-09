W sobotę przed południem na konwencji Koalicja Obywatelska PO i Nowoczesnej inaugurująca kampanię przed wyborami samorządowymi.

Na wcześniejszej konferencji prasowej szef sztabu PiS Tomasz Poręba pytał polityków PO: "co z waszymi obietnicami z lat 2007-2015, co z waszymi dziesiątkami obietnic, które złożyliście Polakom, co z waszymi setkami obietnic, które złożyliście Polakom również w regionach". Poinformował też, że w związku z sobotnią konwencją PO uruchomiona została strona internetowa ProgramPO.pl, gdzie - jak mówił Poręba - "znajdują się obietnice, które zostały złożone w czasie rządów Platformy".

Do wypowiedzi szefa sztabu PiS odniósł się na twitterze wiceszef PO.

"#PusteObietnicePiS: 2 śmigłowce będą do końca 2016 roku, 8 śmigłowców w 2017, a 11 w 2018. Zapowiedział Macierewicz stojący przy +premier+ (Beacie) Szydło. Panie Poręba, to Pana okręg wyborczy. Niech Pan jedzie teraz do Mielca i spojrzy robotnikom i inżynierom w oczy. PiS ich oszukał" - napisał Siemoniak.