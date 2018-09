Kłopoty turystów czekających w Pyrzowicach na lot do Egiptu

Ponad 160 turystów mających we wtorek wieczorem odlecieć do egipskiego kurortu Szarm el-Szejk, dotrze tam dopiero w środę. Z powodu "trudności operacyjnych” przewoźnika także czekający na powrót z Egiptu do kraju wrócą dopiero w środę.