Pierwszy punkt propozycji PiS to program termomodernizacji budynków oraz obniżka opłat za wywóz śmieci dla segregujących odpady.

"Pierwszy punkt jest o domu. Nazywamy go umownie Ciepły dom, polski dom (...) To, co jest bolączką, zmorą zwykłych obywateli, to wysokie rachunki za ciepło, za energię. Dlatego rozpoczynamy i właśnie we wrześniu ruszamy z tym na wybory samorządowe, z największym programem termomodernizacji - Ciepły dom - niższe rachunki, czystsze środowisko, zdrowsi ludzie" - powiedział szef rządu.

"Niższe rachunki za odpady, za śmieci. Chcemy udowodnić, że przy dobrej współpracy z dobrymi gospodarzami naszych małych ojczyzn będzie to możliwe. Dlatego wdrażamy program +segregujesz - płacisz mniej+. (...) Stworzymy specjalne programy preferencyjne dla spółdzielni mieszkaniowych, dla wspólnot, dla domów jednorodzinnych" - dodał premier.

Planowany koszt programu termomodernizacji to 100 mld zł w ciągu 10 lat - wynika z wpisu na oficjalnym profilu PiS na Twitterze.

"Program termomodernizacji domów. Niższe koszty, czyste powietrze i zdrowsi Polacy. Na ten program przeznaczymy 100 mld zł w ciągu 10 lat." - napisano na grafice załączonej do postu na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.

Drugi punkt propozycji przedstawionych przez Morawieckiego - "Najbliższa okolica, otoczenie" - zakłada zwiększenie wydatków na domy seniora, pomoc dla osób starszych oraz budowa nowych otwartych stref aktywności.

Program "Najbliższa okolica" stworzony będzie, jak wskazał premier, "przede wszystkim z myślą o seniorach".

"Chcemy znacząco zwiększyć nasze wydatki, co najmniej dwukrotnie, na domy seniora (...) to będzie też pomoc, rehabilitacja dla osób starszych, które potrzebują. Działania o charakterze kulturalnym, nauka tańca (...)" - powiedział Morawiecki.

W ramach drugiej propozycji rząd zamierza przeznaczyć także, w ciągu najbliższych dwóch lat, co najmniej 500 mln złotych na nowe place zabaw, ośrodki sportowe, siłownie plenerowe, czy otwarte strefy aktywności - wynika z wypowiedzi szefa rządu oraz z wpisu na profilu twitterowym PiS.

Trzecią propozycją PiS jest "Nowoczesna gmina". W ramach tego punktu rząd zamierza wdrożyć wart "miliardy złotych" program renowacji dworców, współfinansować remonty chodników wokół szkół oraz wesprzeć gminy, które będą chciały odbudowywać połączenia autobusowe.

"Zainwestujemy w (program renowacji dworców - PAP) miliardy złotych, żeby nasze dworce z powrotem były piękne, żeby ludzie cieszyli się również w małych miejscowościach, a nie tylko w tych wielkich" - powiedział Morawiecki.

"W tysiącach miejsc, gdzie nie ma jeszcze chodników do szkoły, będziemy współfinansować i przeznaczamy na to kolejne środki (...), żeby bezpieczna szkoła oznaczała również bezpieczną drogę do szkoły (...) Przeznaczymy dodatkowe dwa razy więcej środków dla tych gmin, które będą chciały odbudowywać połączenia autobusowe" - dodał.

Punkt czwarty propozycji PiS to program rozwoju sieci internetowej "100 megabitów na 100-lecie niepodległości" za 4 mld zł.

"Czwarty punkt, bardzo ważny, żeby dzieci, młodzież, wszyscy w mniejszych miejscowościach, na wsiach, mieli takie same szanse, jak młodzież z większych miast - to +100 megabitów na 100-lecie niepodległości+. Autostrady internetowe są dzisiaj tak ważne, jak autostrady A1, A2, A3, czy A4" - powiedział Morawiecki.

"To jest program, który wprowadza Polskę w wiek cyfrowy. (...) my w ciągu 3-4 lat, za 4 mld złotych, doprowadzimy szybki internet do wszystkich 20 tys. szkół i wszystkich gmin" - dodał.

Według wpisu na profilu twitterowym PiS, "ponad 20 tys. szkół, czyli praktycznie wszystkie szkoły" mają zostać objęte światłowodem do końca 2019 r.

Piąta propozycja PiS - "Mieszkasz, decydujesz" - to dopłaty do budżetów obywatelskich w samorządach w kwocie 300 mln zł.

"Piąty punkt nazwaliśmy umownie +mieszkasz, decydujesz+, czyli budżet obywatelski, by ludzie w samorządach mogli więcej decydować o tych budżetach. (...) Rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrożył dla miast na prawach powiatu taką regulację, że 0,5 proc. budżetu musi być przeznaczone na budżet obywatelski. Chcemy, by teraz również mniejsze ośrodki, zarówno obszary miejsko-wiejskie, jak i wiejskie, także miały budżet obywatelski. W tym celu, żeby zachęcić, przeznaczymy nie 130 mln tylko 300 mln zł, by wspierać te gminy w budżetach obywatelskich" - powiedział premier.

"To jest pięć punktów, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy najwięcej środków, jakie kiedykolwiek władza centralna przeznaczyła na wsparcie samorządów" - podsumował Morawiecki.

W innej części wypowiedzi premier poinformował, że rząd "zakończył właśnie żmudne negocjacje" z Unią Europejską w sprawie płacenia przez duże firmy podatków w Polsce.

"(...) te wielkie firmy, które nie płaciły podatków, poprzez specjalną konstrukcję, będą płaciły teraz do budżetu pieniądze - 19 proc. podatku." - powiedział Morawiecki.