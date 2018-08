McCain - pilot marynarki wojennej, wielokrotnie odznaczony za męstwo bohater wojenny, jeniec w obozie komunistycznego Wietnamu Północnego, najpierw kongresman, a następnie republikański senator przez ponad 30 lat reprezentujący w tej izbie stan Arizona - zmarł w sobotę, 25 sierpnia, na nowotwór mózgu.

W uroczystościach żałobnych w piątek uczestniczyła matka zmarłego senatora, 106-letnia Roberta McCain.

Trumna ze zwłokami senatora została wniesiona do gmachu Kongresu przez poczet honorowy, złożony z żołnierzy i marynarzy wszystkich rodzajów amerykańskich sił zbrojnych, w strugach ulewnego deszczu. Ulewa rozszalała się nad Kongresem w czasie, gdy niosący trumnę zaczęli ostrożnie wchodzić z nią po stopniach Kapitolu.

Trumna z ciałem McCaina - długoletniego przewodniczącego wpływowej senackiej komisji sił zbrojnych i jednego z pierwszych w Kongresie zwolenników przyjęcia Polski do NATO - została ustawiona w rotundzie pod kopułą Kapitolu, oddzielającą skrzydło Izby Reprezentantów od skrzydła Senatu.

Podczas uroczystości w rotundzie wystąpili: przywódca republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell, przewodniczący Izby Reprezentantów, Republikanin Paul Ryan, który nazwał zmarłego "jednym z najodważniejszych duchem ludzi w historii naszego narodu", oraz w imieniu administracji wiceprezydent Mike Pence.

Pence, który jako wiceszef państwa jest z urzędu przewodniczącym Senatu, w mowie żałobnej odwołał się do słów hymnu religijnego "Wiara naszych ojców", mówiąc, że McCain podczas ponad pięciu lat niewoli w wietnamskim obozie jenieckim "mimo lochów więziennych, ognia i miecza dochował wiary swoich ojców". W imieniu administracji Trumpa złożył wieniec przed trumną zmarłego.

Zgodnie z życzeniem McCaina wieńce przed jego trumną w imieniu Senatu złożyli wspólnie McConnell i Chuck Schumer, odpowiednio przywódca republikańskiej większości i przywódca demokratycznej mniejszości w tej izbie, a w imieniu Izby Reprezentantów - jej przewodniczący Paul Ryan oraz przywódczyni mniejszości demokratycznej Nancy Pelosi.

Po wystąpieniach amerykańskich dostojników rotundę otwarto dla wszystkich czekających przed Kapitolem, aby złożyć ostatni hołd senatorowi, który zawsze starał się wznosić ponad partyjne podziały i nie znosił - jak sam mówił - "plemiennej rywalizacji".

McCain, w 2000 roku kandydat do otrzymania nominacji Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich, a osiem lat później kandydat tej partii w tych wyborach, jest zaledwie 31. osobą w historii USA, której pogrzeb poprzedziło wystawienie trumny na Kapitolu. W gronie wyróżnionych jest m.in. 11 byłych prezydentów USA i - razem z McCainem - 13 senatorów.

Trumna z ciałem McCaina została ustawiona na tym samym katafalku, na którym w 1865 roku spoczęła trumna zamordowanego w zamachu prezydenta Abrahama Lincolna.

Udekorowana amerykańską flagą trumna z ciałem zmarłego senatora pozostanie w rotundzie Kapitolu do soboty rano. Tego dnia kondukt żałobny przejedzie koło znajdującego się na waszyngtońskiej promenadzie (The Mall) Pomnika Weteranów Wojny Wietnamskiej, gdzie wdowa po senatorze, Cindy McCain, złoży wieniec w drodze do Katedry Narodowej Kościoła Episkopalnego w Waszyngtonie.

Podczas głównych ceremonii żałobnych w katedrze wystąpi dwóch byłych prezydentów: Republikanin George W. Bush i Demokrata Barack Obama. Zgodnie z życzeniem zmarłego, jego rodzina na uroczystości żałobne nie zaprosiła prezydenta Trumpa. Władze Polski będzie reprezentował prezydencki minister Krzysztof Szczerski oraz senator i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders.

Prawie tygodniowe uroczystości żałobne, zdaniem komentatorów zorganizowane na stosującą się do McCaina miarę męża stanu, zakończy w niedzielę jego pogrzeb na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis. Tę prestiżową uczelnię wojskową ukończył McCain, a wcześniej jego dziadek i ojciec. Obaj byli admirałami i zostali pochowani na Cmentarzu Narodowym w Arlington.

Podczas prywatnej ceremonii na cmentarzu w Annapolis McCain zostanie pochowany koło grobu swojego najlepszego przyjaciela, admirała Chucka Larsona. Larson, którego McCain poznał podczas studiów w Akademii Marynarki Wojennej, były głównodowodzący siłami amerykańskimi na Pacyfiku, zmarł na białaczkę w 2014 roku.