W obradach Rady uczestniczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Rada ma we wtorek omówić jeszcze 20 kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Następnie - jak przekazał przed rozpoczęciem obrad rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera - KRS ma we wtorek głosować nad kandydaturami zarekomendowanymi przez zespoły robocze do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i do Izby Cywilnej.

Mitera dodał, że przewodniczący KRS Leszek Mazur może rozszerzyć porządek obrad o dyskusję w kwestii stanowiska Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. 17 września ENCJ ma zdecydować ws dalszego członkostwa KRS w tej organizacji.

Przed siedzibą KRS zgromadziła się grupa manifestujących z ruchu Obywatele RP, część z nich zablokowała wjazdy do siedziby KRS mieszczącej się w budynku przy ul. Rakowieckiej należącym do SGGW. Demonstranci trzymają transparent z hasłem "Zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo".

Na teren budynku, w którym mieści się siedziba KRS mają wstęp jedynie pracownicy Rady i innych instytucji mających swoją siedzibę w budynku oraz akredytowani dziennikarze. Wejścia do budynku są pilnowane przez funkcjonariuszy policji.

Podczas briefingu przed rozpoczęciem obrad rzecznik KRS na uwagę dziennikarzy, że nie mają oni umożliwionej swobodnej pracy i mogą znajdować się jedynie na drugim piętrze budynku, odpowiedział, że dla dziennikarzy została przeznaczona specjalna strefa. Zaznaczył w budynku mieszczą się również siedziby innych instytucji i firm, których przedstawiciele - jak mówił - zgłaszali uwagi do obecności dziennikarzy na innych piętrach budynku.

Podczas poniedziałkowych obrad KRS Obywatele RP blokowali wejście do sali obrad KRS. Tym samym opóźnione zostało rozpoczęcie obrad Rady. Przewodniczący KRS wystąpił do rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - która jest właścicielem budynku - z wnioskiem, aby zwrócił się on do służb porządkowych w związku z blokadą sali obrad Rady. Po tym wniosku rektor wyraził zgodę na wejście policji na teren uczelni i w konsekwencji kilkunastu policjantów wyniosło osoby blokujące salę obrad.

Rada we wtorek ma podjąć uchwały w sprawie przedstawienia kandydatów do izb - Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i tym samym zakończyć czterodniowe posiedzenie, podczas którego zajmowała się wyłonieniem kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Następnie wnioski o powołanie kandydatów trafią do prezydenta Andrzeja Dudy.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Jak wskazano w tym obwieszczeniu, do objęcia przewianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie Karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie Dyscyplinarnej 16 stanowisk. Łącznie KRS na te stanowiska rozpatruje ponad 180 kandydatur.

Dwa pierwsze dni posiedzenia, czwartek i piątek w ubiegłym tygodniu, poświęcone były kandydaturom do nowej Izby Dyscyplinarnej oraz do Izby Karnej SN. W czwartek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do Izby Dyscyplinarnej 12 osób. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. W piątek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu kandydata na wakat w Izbie Karnej.