BIG InfoMonitor: Długi branży e-commerce wyniosły 126 mln zł na koniec I półr.



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Długi firm z branży e-commerce wynoszą 126 mln zł na koniec I półrocza 2018 r., wynika z danych BIG InfoMonitora oraz Biura Informacji Kredytowej. Problemy z płatnościami wobec kontrahentów i banków ma ponad 23% firm, więcej niż pół roku wcześniej.

"E-sklepy inwestują w rozwój, nowe firmy próbują swoich sił i zdarza się, że mają problem z udźwignięciem finansowych zobowiązań. W efekcie rośnie liczba dostawców usług i towarów dla firm branży e-commerce, nie otrzymujących płatności na czas. Jak pokazują nasze statystyki, wierzyciele nie czekają jednak z założonymi rękami i wpisują dłużników do rejestru BIG InfoMonitor" - powiedział prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sławomir Grzelczak cytowany w komunikacie.

"Wygląda na to, że zwiększenie problemu z zaległościami to przede wszystkim wynik większej determinacji wierzycieli w dochodzeniu swoich należności i wzrostu biznesu e-commerce, bo kondycja finansowa sklepów internetowych wygląda obecnie lepiej niż pół roku wcześniej" - podano także w komunikacie.

Na sumę zaległości w większym stopniu wpływają opóźnienia w spłacie rat kredytów bankowych. Opóźnione kredyty wynoszą 97,7 mln zł, podczas gdy przeterminowane zobowiązania pozakredytowe sumują się do 28,4 mln zł, wskazano w materiale.

"Największe łączne zaległości należą do e-sklepów z Mazowsza, Śląska oraz Małopolski, odpowiednio jest to 21,5 mln zł, 20,8 mln zł oraz 12,4 mln zł. Podobną dominację widać wśród województw w kategorii liczby firm z problemami finansowymi. Najwięcej zarejestrowanych jest na Mazowszu i Górnym Śląsku. Sporo jest także w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku oraz w Małopolsce i w Łódzkiem. Średnia zaległość to 37 475 zł. Najwyższe średnie zaległe zobowiązania - ponad 49 109 zł należy do firm internetowych z Podlasia" - czytamy w raporcie.

W Polsce zarejestrowanych jest 79,3 tys. firm e-commerce, które jako podstawową działalność zgłosiły "sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet", podał BIG InfoMonitor.

(ISBnews)