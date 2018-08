Afganistan: Zginął przywódca afgańskiej filii IS

W sierpniu ponad 160 bojowników IS oddało się w ręce afgańskich sił rządowych w prowincji Dżawzdżan na północnym zachodzie kraju, gdzie IS walczy o przejęcie kontroli nad szlakami przemytniczymi do sąsiedniego Turkmenistanu.źródło: ShutterStock