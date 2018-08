Do ataku doszło w Trappes leżącym ok. 30 kilometrów na południowy zachód od centrum stolicy Francji. Jak podaje Reuters, jest to uboga miejscowość leżąca w bogatym z reguły rejonie na zachód od Paryża.

Telewizja BFM TV poinformowała, że napastnik krzyczał "Allahu akbar" (Bóg jest wielki).