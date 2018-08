Korespondent "Le Monde", powołując się na anonimowego eksperta brukselskiego, ujawnia, że "wciąż największa niepewność panuje co do tego, czy wygra Biała Księga (premier May) czy też +no deal+ (brak porozumienia)". "Jak dotąd Michel Barnier trzyma się swego zdecydowanego stanowiska, starając się oszczędzać brytyjską premier, której propozycje wyraźnie skierowane były na użytek wewnętrzny" - wskazuje.źródło: ShutterStock