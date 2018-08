8 września w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konwencja samorządowa Koalicji Obywatelskiej PO i Nowoczesnej. Szefowa Nowoczesnej powiedziała PAP, że podczas konwencji koalicja pokaże kandydatów na prezydentów miast, zaprezentuje hasła wyborcze, a także przedstawi propozycje programowe.

"To będzie prezentacja części tego, co Koalicja Obywatelska ma do zaproponowania Polakom. Koalicja Obywatelska jest nową jakością na polskiej scenie politycznej, to będzie okazja do zaprezentowania jej wizji" - mówiła.

Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że Koalicja Obywatelska przygotowała propozycje programowe dla każdego regionu i miasta wojewódzkiego. "Mamy bardzo dużo pomysłów na to, jak można zmieniać samorządy, także te, z których funkcjonowania mieszkańcy już teraz są zadowoleni, wszędzie są takie elementy, które wymagają mądrych zmian. O to pytaliśmy - jako Nowoczesna - mieszkańców w ramach mapy potrzeb przez ostatnie dwa lata" - podkreśliła.

Lubnauer poinformowała, że Koalicja Obywatelska uzgodniła zdecydowaną większość kandydatów na prezydentów miast. "W tej chwili trwają jeszcze rozmowy w mniejszych miastach, są one już na ostatnim etapie" - dodała.

"Jestem głęboko przekonana, że w Polsce od samorządu można zacząć mądrą zmianę. Samorządy są szansą na to, żeby pokazać, w jaki sposób można poprawiać jakość życia Polaków. W tej chwili ważne jest, żeby pokazać, jak zmieniają się priorytety dla samorządów. Przez wiele lat, tym głównym priorytetem były np. inwestycje, w tej chwili coraz ważniejsza będzie walka o dobrą jakość życia mieszkańców" - oceniła.

Udział we wrześniowej konwencji wezmą Rady Krajowe obu partii. Jak zaznaczyła Lubnauer, Koalicja Obywatelska jest również otwarta na inne środowiska, które ją wspierają.

"Pozytywnym początkiem kampanii Komitetu Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska będzie właśnie 8 września" - podkreśliła Lubnauer. Dotychczas - w ramach kampanii wyborczej - Koalicja Obywatelska zorganizowała ogólnopolską akcję billboardową. Chodzi o billboardy z wizerunkiem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, obok którego zamieszczono hasło "PiS wziął miliony", które dopełniają podtytuły m.in: "a wszystko drożeje", "i chce być bezkarny", "a tanich mieszkań nie ma".

Zdaniem Lubnauer celem kampanii billboardowej jest "odkłamywanie rzeczywistości". "Bardzo wielu Polaków jest zależnych od mediów publicznych, bardzo często nie zdają sobie sprawy, jak dużo fałszywej propagandy w tych mediach występuje, nierzeczywistości. Billboardy pokazują rzeczywistość" - powiedziała liderka Nowoczesnej. Dodała, że to właśnie do tych osób skierowana jest akcja billboardowa.

"Ostatnie sondaże pokazują silną polaryzację sceny politycznej. W tych wyborach będą się liczyć dwa bloki: Koalicja Obywatelska i PiS. To będzie starcie na linii nowoczesność a regres. Tak to widzę" - mówiła Lubnauer.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.