Podczas konferencji przy ul. Hrubieszowskiej 9, gdzie z funduszy pochodzących z budżetu miasta wybudowany zostanie dom wsparcia dla powstańców warszawskich, Trzaskowski powiedział, że z obecnym na konferencji posłem PO Michałem Szczerbą zabiegał w Sejmie o to, aby ten dom powstał.

Przy domu przy Hrubieszowskiej, według plansz, które pokazano na konferencji Trzaskowskiego, znajdować się m.in. pokój wytchnieniowy, sala rehabilitacyjna, pokój spotkań, sala zajęciowa ze sceną, gabinet lekarski, gabinet porad, a także pomieszczenia, w których będzie mógł odwiedzić fryzjer czy podolog. Przy budynku ma znajdować się także ogród.

"Mamy jeszcze inne propozycje, m.in. darmowe taksówki dla powstańców - to zorganizujemy; bardzo dokładne badania lekarskie, miasto zapłaci za badania lekarskie dla każdego powstańca, bo jest to niesłychanie ważna sprawa, żeby sprawdzić stan zdrowia" - podkreślił Trzaskowski.

Wśród propozycji jest też m.in. stworzenie funkcji asystenta społecznego, który będzie w stanie zadbać o wszystkie potrzeby powstańców. Jak zaznaczył Trzaskowski, koszt działania asystenta ponosić ma miasto. Zapowiedział też, że miasto będzie też płacić większe kwoty na renowację mogił powstańczych.

Na wtorkowej konferencji obecni byli również weterani powstania. Uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska podkreślała, że dom przy Hrubieszowskiej będzie ważnym miejscem spotkań ludzi młodych z pokoleniem powstańców. Przyznała, że budowa tego miejsca jest "mocno spóźnione", ale wyraziła radość, że ono w ogóle powstaje.

"Pomysł na ten dom dziennego pobytu jest bardzo ważny, bo to, że my będziemy znów ze sobą powoduje, że wracamy do powstania, a więc do wczesnej młodości. Może trochę dłużej będziemy żyć, bo my jesteśmy już na odchodnym. Nas jest już niewiele ludzi, którzy są w pełni sprawni fizycznie, ale jest bardzo dużo, którzy są sprawni umysłowo" - mówiła.

Wspominała również Dom Weteranów 1863 r. na warszawskiej Pradze, który z ojcem odwiedzała jako dziecko. "My w powstaniu marzyliśmy, że jak wygramy, to pójdziemy, tak jak ci z 1863 r., na starość do takich domów" - powiedziała Traczyk-Stawska.

Również Anna Przedpełska-Trzeciakowska, która w powstaniu warszawskim była sanitariuszką, podkreślała, że dobrze, iż taki dom powstaje. "Tu będzie można się spotkać z kawałkiem historii prawdziwej, rzeczywistej. Bardzo się cieszymy z tej inicjatywy" - powiedziała.

Trzaskowski podkreślał, że chce, aby pomoc powstańcom, którzy - jak podkreślił - są skarbem narodowym, była wyjęta ze sporu politycznego. Podkreślał zarówno rolę b. prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego, jak i obecnej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz we wsparciu dla powstańców.

Z kolei Traczyk-Stawska wyraziła z kolei żal, że wcześniej wybrano budowę Muzeum Powstania Warszawskiego, a nie pomoc powstańcom. Oceniła też, że święte dla powstańców emblematy noszą - jak to określiła - "pętaki". "Upije się taki i idzie w koszulce z naszymi symbolami. Nikt o to nie dba. Ani PO nie zadbało, ani PiS nie dba" - stwierdziła.

Miasto we wtorek poinformowało w komunikacie, że zakończyły się trwające od 15 lutego 2018 r konsultacje społeczne dotyczące domu dziennego wsparcia dla powstańców warszawskich, który powstanie przy ul. Hrubieszowskiej 9. "Rezultaty konsultacji są podstawą do przygotowania Programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości, w której dom wsparcia będzie miał swoją siedzibę" - napisano.

Jak poinformowano, dzięki podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem Monopol Warszawski o utworzeniu tymczasowego domu dziennego wsparcia w miejskim lokalu przy ul. Nowolipie 22, powstańcy - zanim przyjmie ich dom przy ul. Hrubieszowskiej - będą mogli korzystać z tej placówki. Będzie ona działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach 10.00-18.00, a usługi i świadczenia dla powstańców będą bezpłatne. Uruchomienie placówki planowane jest w rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego – 2 października 2018 r.; koszty dwuletniej (2018-19) działalności placówki zostaną pokryte z budżetu m.st. Warszawy i wyniosą 1,637 mln zł.