"Jak zostanę prezydentem m.st. Warszawy, pielęgnowanie tradycji o tym wyjątkowym zrywie mieszkańców Warszawy, będzie jednym z moim najważniejszych wyzwań. To jest coś, co buduje więzi pomiędzy warszawiakami i to jest ofiara, o której nigdy nie możemy zapomnieć" - powiedział Jaki podczas wtorkowej konferencji prasowej, która odbyła się przed siedzibą Muzeum Powstania Warszawskiego.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapowiedział czteropunktowy program skierowany do powstańców warszawskich. Pierwszy punkt programu, to stworzenie domu kombatanta dla powstańców warszawskich. Kolejne zobowiązanie to "monitoring warunków życia powstańców".

Jaki zobowiązał się też do wprowadzenia darmowych usług opiekuńczych oraz darmowego transportu w stolicy dla powstańców. "To są takie sprawy które są podstawowe, które są fundamentalne, o które już dawno powinniśmy zadbać" - podkreślił.

"Chciałem podjąć wielkie zobowiązanie, że jak zostanę prezydentem m.st. Warszawy, to powstańcy będą traktowani w sposób wyjątkowy, tak jaki na to już dawno zasługują" - powiedział Jaki.