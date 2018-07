W I półroczu urodziło się 194 tys. dzieci. To o ponad 6 tys. mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku – wynika ze wstępnych danych GUS. – Spadek ten może oznaczać, że program 500 plus nie przekupił Polaków. Bo ubiegłoroczny wzrost liczby dzieci okazał się nietrwały. Był efektem tego, że część rodzin przyspieszyła tylko decyzje o posiadaniu drugiego lub trzeciego dziecka – ocenia prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego. Prawdopodobne jest, że w całym roku liczba urodzeń znów spadnie poniżej 400 tys. i niekorzystna sytuacja demograficzna się utrwali. Byłaby dobra, gdyby rodziło się co roku ok. 580 tys. dzieci. Ale nikt takiego trendu nie przewiduje.