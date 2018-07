Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, przedstawiając założenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, podkreślił, że dzięki niej zostanie zbudowana "wielka internetowa brama, która umożliwi obywatelom dostęp do systemu zdrowia". Wyjaśnił, że system ma bazować na informacjach już obecnych w różnych zasobach. "Do końca roku bez wychodzenia z domu ok. 10 mln. osób, uczestników bankowości elektronicznej, będzie miało do niego dostęp" – zadeklarował Cieszyński. Wskazał, że chodzi o wykorzystanie bankowego systemu potwierdzania tożsamości. Uspokoił posłów, że żadne dane pochodzące z elektronicznego systemu ochrony zdrowia nie będą dostępne dla banków.

Podczas obrad komisji poseł Tomasz Latos (PiS) złożył 13 poprawek do projektu. Dotyczyły one m.in. możliwości potwierdzenia przez internet orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, czy możliwości realizacji e-recept w sprzedaży wysyłkowej.

Przewodniczący komisji zdrowia Bartosz Arłukowicz (PO) zarzucił stronie rządowej, że skoro pojawia się tyle poprawek, to projekt nie został przygotowany dość starannie. W odpowiedzi poseł Latos przypomniał Arłukowiczowi, że w ciągu dwóch poprzednich kadencji wydano na cyfryzację pół miliarda zł "i z niej nic nie było".

Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Dzięki nim pacjent lub jego przedstawiciel będzie miał dostęp do informacji o receptach refundowanych, o udzielonych świadczeniach, w tym wysokości środków publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, o listach oczekujących na świadczenie, o skierowaniach, o zleceniach na wyroby medyczne. System pozwoli pacjentowi, który zauważy na swoim koncie świadczenie, które nie zostało mu udzielone będzie miał możliwość poinformowania o tym NFZ-tu.

Pacjent będzie mógł także złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do dostępu do dokumentacji medycznej. System umożliwi mu ponadto wydanie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. Każdy zainteresowany dowie się również dzięki IKP o wysokości kwoty podlegającej refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych, lub wyrobów medycznych.

Projekt ustawy wprowadzono zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Będą mogły to czynić podobnie, jak lekarze za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Projekt nowelizacji wprowadza minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów teleinformatycznych usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne. Obecnie w wielu przypadkach systemy teleinformatyczne usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne są tworzone jedynie pod kątem potrzeb danego podmiotu, co powoduje, że przyjęte rozwiązania m.in. w zakresie odwzorowania informacji i zarządzania nimi oraz stosowane technologie utrudniają, a wręcz często uniemożliwiają wymianę informacji i danych.(PAP)

autor: Wojciech Kamiński