Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na prostym odcinku drogi, kierująca toyotą 31-latka zjechała na przeciwległy pas ruchu, po czym wjechała do rowu i uderzyła pojazdem w przepust.

„Wszyscy podróżujący tym samochodem zostali przewiezieni do szpitala – zarówno kierująca, jak i 33-letni pasażer oraz troje dzieci. 7-letniego chłopca do szpital dziecięcego przetransportowano śmigłowcem. Do lecznicy trafiły też dzieci w wieku 10 i 14 lat” – powiedziała PAP Agata Frejlich z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Dodała, że uczestnicy wypadku są ze sobą spokrewnieni.

Na miejscu wypadku w Olszownicy pracują policjanci. Nie ma tu większych utrudnień w ruchu – poza jego spowolnieniem – ponieważ do wypadku doszło poza jezdnią. (PAP)

autor: Katarzyna Bańcer