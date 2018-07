"Zgodziliśmy się dziś, by wzmocnić zdolności odstraszania i obrony" - podkreślił na konferencji prasowej Stoltenberg.

Przywódcy państw Sojuszniczych zatwierdzili decyzje o powołaniu dowództwa logistycznego w Niemczech, którego zadaniem będzie zapewnienie sprawnego przemieszczania wojsk w Europie, oraz o odtworzeniu dowództwa w amerykańskim Norfolk, odpowiedzialnego za kontrolę nad szlakami komunikacyjnymi na północnym Atlantyku.

Liderzy krajów NATO zatwierdzili też inicjatywę 4x30 – wzmocnienia zdolności do odpowiedzi i szybkości reagowania. Zakłada ona, że do 2020 r. państwa Sojuszu będą utrzymywać na wysokim poziomie gotowości 30 batalionów zmechanizowanych, 30 eskadr powietrznych oraz 30 okrętów bojowych, gotowych do działania w czasie nie dłuższym niż 30 dni.

Wieczorem przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego mają zjeść wspólną roboczą kolację, podczas której tematem będą m.in. podział obciążeń oraz relacje z Rosją.