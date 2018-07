"Przez wiele lat ta droga służyła mieszkańcom Pomorza Zachodniego, ale coraz bardziej popadała już w (...) coraz gorszą kondycję. W ubiegłej perspektywie finansowej przebudowaliśmy część tej drogi, natomiast to, co wykonaliśmy teraz, w ciągu ostatniego okresu, to jest kluczowe zadanie" – powiedział w poniedziałek marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas uroczystego otwarcia odcinka.

Droga wojewódzka nr 142, biegnąca od Szczecina (węzeł Rzęśnica) po Lisowo koło Chociwla, przebudowywana była od marca 2017 r. na blisko 23-kilometrowym odcinku.

Wyremontowano wiadukty oraz dwa mosty - nad rzeką Małką w pobliżu Warchlinka i nad rzeką Iną w pobliżu Sowna. Dwa nieczynne wiadukty i jedno przęsło mostu zostały rozebrane. Przebudowano również niebezpieczne skrzyżowania z drogami gminnymi do Strumian i do Warchlina.

"Odsunęliśmy wloty tych skrzyżowań od obiektów tak, aby poprawiona była widoczność, tak, aby korzystający z naszej drogi byli maksymalnie bezpieczni" – powiedział dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber.

Przebudowa wymagała rozkruszenia betonowych płyt, z których wykonana była "chociwelka". Kruszywo powstałe z "rubblizingu" wykorzystano jako podbudowę nowej drogi. Na tak przygotowanym podłożu położono nową nawierzchnię bitumiczną.

Koszt remontu drogi wojewódzkiej nr 142 oszacowany został na 51 mln zł. Inwestycja sfinansowana została ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20.

Wyremontowany odcinek był częścią drogi, której budowę rozpoczęto w połowie lat 30. XX w. Miała być autostradą łączącą Berlin z Królewcem (obecnie Kaliningradem) i służyć wojskom niemieckim do szybkiego przemieszczania się. Prace jednak zostały spowolnione w 1938 r. Plany co do przebiegu autostrady zmieniały się jeszcze w trakcie drugiej wojny światowej. Ostatecznie na odcinku zwanym dziś "chociwelką" wybudowano tylko jedną dwupasmową jezdnię, natomiast wszystkie obiekty inżynierskie, jak wiadukty i węzły, zostały zbudowane wcześniej z przeznaczeniem na dwie jezdnie.(PAP)

