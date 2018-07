Wiceminister Ociepa odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania dotyczące wprowadzenia dodatkowych zachęt dla przedstawicieli z branży informatycznej, by zatrzymać ich w miejscu pracy.

Poseł Jarosław Gonciarz (PiS) podkreślił, że Polska jest liderem w branży informatycznej w naszej części Europy i wraz z rozwojem tego sektora, należy podjąć działania, które zachęciłyby do zatrzymania specjalistów w kraju. "Skutecznym rozwiązaniem mogłoby okazać się (...) uznanie tworzenia programów komputerowych za działalność badawczo-rozwojową" - mówił Gonciarz.

Na pytanie, czy resort czyni starania, by móc skutecznie zachęcić specjalistów z branży informatycznej do dalszego rozwijania swoich przedsiębiorstw, wiceszef MPiT wskazał, że procedowane są różnego rodzaju akty prawne.

Przypomniał, że np. ustawa o innowacyjności wprowadziła do porządku prawnego usprawnienia polegające na zniesieniu opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej. "Wprowadziła ulgi podatkowe na badania i rozwój, sukcesywnie rozszerzając listę kosztów kwalifikowanych, wydłużyła z 3 do 6 lat okres, w którym przedsiębiorca może odliczyć koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową" - zaznaczył. Dodał, że wprowadziła też możliwość zwrotu gotówkowego dla nowo powstających przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Ociepa wskazał też, że resort szykuje "zmiany związane z inicjatywą prostej spółki akcyjnej, która już umożliwia wniesienie wkładu intelektualnego liczonego tak samo, jak wkład finansowy".

Odniósł się też do kwestii możliwości uznania tworzenia programów komputerowych za działalność badawczo rozwojową. Jak mówił, w Polsce już w wielu obszarach jest to możliwe. "Są już takie podmioty, które są uznane za podmioty prowadzące działalność B+R i będziemy chcieli na pewno w tym kierunku iść" - wskazał wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Według MPiT prosta spółka akcyjna, której projekt znajduje się w konsultacjach społecznych, ma łączyć cechy spółki z o.o. (stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, funkcjonowanie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Jej główne zalety, jak wskazano, to szybka rejestracja elektroniczna, 1 zł kapitału na start, brak barier wejścia, elektronizacja procedur.

Ta forma spółki, jak podkreśla resort, ma ułatwić rozwój przedsięwzięć, w szczególności start-upów. Wkładem do spółki może być to, co stanowi najważniejszy początkowy kapitał młodej firmy, czyli praca, know-how lub usługi – nie trzeba tworzyć "sztucznego" kapitału zakładowego. Tej możliwości nie daje dziś żadna spółka kapitałowa - wskazuje MPiT.

Według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości potrzebna jest nowa formuła prawna dla innowacyjnych firm – nowa spółka kapitałowa. (PAP)

autor: Magdalena Jarco