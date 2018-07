W procesie sądzonych jest dziesięciu przywódców Identitaere Bewegung Oesterreich (IBOe) - ruchu identytarystów chcących zachować kulturową i etniczną tożsamość Europejczyków oraz sprzeciwiających się wielokulturowości. Oskarżeni są w wieku 20-35 lat.

Poza przynależnością do organizacji przestępczej niektórzy sądzeni usłyszeli również zarzut podżegania do nienawiści oraz uszkodzenia mienia. Zgodnie z aktem oskarżenia czyny te popełniane były w ramach "prowokacyjnych działań", "często spektakularnych", prowadzonych przez członków ruchu "w celu propagowania ideologii rasistowskiej".

Prokuratorzy odnoszą się m.in. do zdarzenia z kwietnia 2016 roku, gdy grupa członków IBOe wdarła się do oddziału partii Zielonych w Grazu, a z dachu budynku rozwinęła transparent z napisem "Islamizacja zabija". Natomiast w marcu 2017 roku działacze ruchu na dachu tureckiej ambasady w Wiedniu umieścili transparent, którym zwrócono się do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana: "Erdogan, zabieraj swoich Turków do domu". W czerwcu 2016 roku z kolei zakłócili odbywającą się na Uniwersytecie w Klagenfurcie konferencję na temat polityki migracyjnej, krzycząc antyimigracyjne hasła, jak np.: "Imigracja jest kłamstwem".

Jeden z przywódców ruchu Martin Sellner przyznał się również do udziału w akcji przeprowadzonej w kwietniu br. na francusko-włoskiej granicy przez kilkudziesięciu działaczy francuskiej organizacji Generation identitaire (Pokolenie identytarystów), której celem było wyrażenie wrogości wobec migrantów przemieszczających się szlakiem alpejskim między dwoma krajami.

Austriaccy identytaryści "wykorzystują rosnący w austriackim społeczeństwie strach oraz zamachy terrorystyczne przeprowadzane przez islamskich radykałów, aby sprawić, by cały islam kojarzony był z islamskim terroryzmem, a muzułmanie traktowani jako potencjalni terroryści" - wskazała prokuratura.

Od grudnia 2017 roku Austrią rządzi koalicja utworzona przez chadecką Austriacką Partię Ludową (OeVP) i prawicowo-populistyczną Austriacką Partię Wolności (FPOe). FPOe wielokrotnie potępiała działalność identytarystów - zaznacza AFP; jednocześnie wiele mediów udokumentowało związki, na poziomie lokalnym, między niektórymi członkami partii a ruchem identytarystów.